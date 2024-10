Bayer: Tausende Stellen fallen weg, Einsparungen in Milliardenhöhe geplant

Im Rahmen dieses Restrukturierungsprogramms hat Bayer bereits in der ersten Jahreshälfte 3.200 Stellen abgebaut, und Anderson erwartet, dass eine ähnliche Zahl bis zum Jahresende hinzukommen wird, wie er gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erklärt hat. Dabei konzentriert sich der Stellenabbau auch auf das Management, da Hierarchieebenen abgebaut und Entscheidungen beschleunigt werden sollen. Ziel ist es, ab 2026 jährlich 2 Milliarden Euro einzusparen – dringend benötigtes Kapital für den hoch verschuldeten Konzern.

Der tiefgreifende Umbau bei Bayer , mit dem der Pharma- und Agrarchemiekonzern effizienter gemacht und gleichzeitig die Verwaltung und der Vertrieb verschlankt werden sollen, schreitet schneller voran als erwartet. Den umfangreichen Sparmaßnahmen fallen wohl auch weitere Arbeitsplätze zum Opfer, kündigte Vorstandschef Bill Anderson an.

Bayer kämpft weiterhin mit großen Herausforderungen. Der milliardenschwere Rechtsstreit um das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat und die Verstrickung in den PCB-Skandal haben den Konzern stark belastet. Beide Themen sind noch nicht abgeschlossen und könnten den finanziellen Druck weiter erhöhen.

Der Aktienkurs von Bayer fiel am Montag im Mittagshandel um 0,6 Prozent zurück auf 26,11 Euro. Seit Jahresbeginn haben die Titel damit rund 24 Prozent an Wert verloren und auf Sicht eines Jahres 40 Prozent. Seit Bayer am 23.5.2016 das erste offizielle Übernahmeangebot für Monsanto vorlegte, haben sich die Titel um 68,5 Prozent verbilligt.

Anderson bleibt jedoch optimistisch und sieht Bayer trotz der Herausforderungen auf dem richtigen Weg. Die Umstrukturierungen sollen den Fokus auf die Kunden schärfen und die Effizienz im Unternehmen erheblich steigern.

Laut Anderson arbeiten bereits 70 Prozent der Bayer-Teams im neuen Organisationsmodell und der Konzernchef geht davon aus, dass bis Ende des Jahres bis zu 90 Prozent aller Teams in der neuen Struktur arbeiten werden. Dieser Meilenstein war ursprünglich erst für Herbst 2025 erwartet worden.

Auch auf regulatorischer Seite gibt es positive Nachrichten: Bayer hat kürzlich einen Antrag bei der Europäischen Arzneimittelagentur eingereicht, um die Zulassung des Krebsmedikaments Nubeqa für eine breitere Anwendung zu erweitern. Erste klinische Studien haben vielversprechende Ergebnisse gezeigt, insbesondere bei der Behandlung von Patienten mit metastasiertem hormonempfindlichem Prostatakrebs.

Ob die eingeleiteten Effizienz-Schritte und die Pipeline ausreichen, um Bayer wieder auf Gewinnkurs zu führen, ist bislang offen. Denn neben den Altlasten kommen auch neue Sorgen hinzu. Denn Bayer steht zusätzlich vor einer sogenannten Patentklippe, bei der wichtige Medikamente in naher Zukunft ihren Patentschutz verlieren könnten. Dies könnte den Umsatz der ohnehin angeschlagenen Pharmasparte weiter belasten.

Die Börsenreaktion am Montag deutet darauf hin, dass Anleger weiterhin Zweifel am Kurs des Unternehmens haben. Der Konsens der Analysten bescheinigt dem Unternehmen hingegen Potenzial: Die 21 von MarketScreener erfassten Analysten, die die Aktie beobachten, raten zum Aufstocken. Ihr mittleres Kursziel von 34,52 Euro entspricht einem Aufwärtspotanzial von knapp 32 Prozent.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion