Mars erzielt Rekordwert bei der Reduktion seiner globalen Treibhausgasemissionen

Unterhaching (ots) - Mars, Incorporated setzt die globalen Anstrengungen zur

Entkopplung seiner CO2-Emissionen vom Geschäftswachstum fort. Seit 2015 wurden

die absoluten Treibhausgasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette

weltweit um 16 % reduziert.



- Der Mars, Incorporated Nachhaltigkeitsbericht "Sustainable in a Generation"

für das Jahr 2023 zeigt eine Rekordreduktion der globalen

Treibhausgasemissionen des Unternehmens um 8 %. Dies bedeutet eine

Verdoppelung der Treibhausgasreduktion entlang der gesamten

Wertschöpfungskette (Scope 1, 2 und 3) auf 16 % (5,7 Millionen Tonnen).

- Es handelt sich dabei um die größte Emissionsreduktion in einem einzelnen Jahr

im Vergleich zum Basisjahr 2015. Im gleichen Zeitraum konnte Mars,

Incorporated seinen Jahresumsatz mit Marken wie M&M´S®, Extra®, Ben´s

Original® oder Sheba® um mehr als 60 % auf über 50 Milliarden US-Dollar

steigern.

- Da fast 60 % des Treibhausgasausstoßes von Mars, Incorporated auf

landwirtschaftliche Quellen zurückzuführen sind, investiert Mars weltweit

weiterhin in die Skalierung klimaintelligenter Landwirtschaft durch bereits

laufende Initiativen.







Generation" für das Jahr 2023 veröffentlicht, der bedeutende Fortschritte auf

dem Weg zur Erreichung von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050

beschreibt. Im Jahr 2023 konnten die Treibhausgasemissionen des Unternehmens

entlang der gesamten Wertschöpfungskette weltweit um 8 % gegenüber dem Basisjahr

2015 reduziert werden. Seit 2015 wurden die Emissionen in der

Mars-Wertschöpfungskette weltweit um 16 % reduziert (oder 5,7 Millionen Tonnen -

das entspricht den Treibhausgasemissionen von mehr als 1,3 Millionen mit

herkömmlichen Verbrennungsmotoren betriebenen Autos in einem Jahr), während das

Unternehmen mit Marken wie M&M´S®, Extra®, Ben´s Original® oder Sheba®

gleichzeitig um mehr als 60 % auf über 50 Milliarden US-Dollar gewachsen ist.



Als Mars im vergangenen Jahr seinen globalen Aktionsplan für

Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis 2050 veröffentlichte, verpflichtete sich

das Unternehmen, in den nächsten drei Jahren weltweit mehr als 1 Milliarde

US-Dollar zu investieren. Auch in der Zukunft wird Mars weitere finanzielle

Mittel bereitstellen, bis Netto-Null-Treibhausgasemissionen* erreicht sind.



Poul Weihrauch, CEO von Mars, Incorporated, betont: "Im vergangenen Jahr haben

wir unseren Aktionsplan für Netto-Null-Treibhausgasemissionen veröffentlicht.

Darin haben wir uns verpflichtet, die Reduzierung unserer Emissionen zu

beschleunigen. Mit den diesjährigen Ergebnissen setzen wir unsere Seite 2 ► Seite 1 von 3



