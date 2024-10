München (ots) - Heidrick & Struggles befragte weit über tausend CEOs und

Aufsichtsräte in führenden europäischen Unternehmen zu aktuellen

Einflussfaktoren ihrer Board Agenda, auf welche Aufgaben sie am meisten Zeit

verwenden, wie sie zunehmenden Geschäftsrisiken begegnen, ob und wie weit

Aufsichtsräte heute operativ eingebunden sind und wie sie ihre Beziehung zu den

Arbeitnehmern gestalten. Zudem erhebt der "Board Monitor Europe 2024" den Stand

bei wichtigen Diversity-Kategorien in der Zusammensetzung der Aufsichtsgremien.



Von den unterschiedlichen Stakeholdern hat in der Post-Corona-Ära der

gesetzliche Regulierer seinen Einfluss auf die Agenda der Boards europäischer

Unternehmen am stärksten ausgedehnt. Dies sagen 52 Prozent der befragten

Gremienmitglieder. Der Einfluss regulatorischer Vorschriften wirkt damit

neuerdings sogar stärker auf die Themen der Aufsichtsarbeit ein als der

Vorstandsvorsitzende und dessen Führungsteam (51 Prozent).





