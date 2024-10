Was wird aus der Fünftelregelung? (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Nicht selten erhalten Arbeitnehmende bei einer

Kündigung eine Abfindung. Diese gilt als steuerpflichtiger Arbeitslohn und muss

somit versteuert werden. Dank der sogenannten Fünftelregelung lässt sich aber

ein bisschen sparen. Ab 2025 entfällt diese Möglichkeit - zumindest im

Lohnsteuerabzugsverfahren. Der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe

e. V. (VLH) erläutert, wie man bei einer Abfindung auch künftig noch Steuern

sparen kann.



Fünftelregelung ab 2025 nur noch über Steuererklärung





Mit dem Wachstumschancengesetz hat die Regierung Anfang des Jahres das Ende derFünftelregelung im Lohnsteuerabzugsverfahren ab 2025 beschlossen. Das heißt: DieSteuerersparnis, die sich aus der Anwendung der Fünftelregelung ergibt, kanndann nicht mehr während des Jahres bei der Lohnsteuer genutzt werden. Dadurchsollen Arbeitgebende entlastet werden. Denn das Umsetzen der Fünftelregelung istfür sie sehr aufwändig und nicht in allen Fällen rechtssicher festzustellen mitBlick auf Prüfung und Berechnung.Wollen Arbeitnehmende, die eine Abfindung erhalten haben, auch weiterhin von denSteuervorteilen der Fünftelregelung profitieren, müssen sie künftig selbst aktivwerden. Denn gänzlich abgeschafft wird sie nicht, ist ab 2025 allerdings nurnoch rückwirkend mit der Einkommensteuererklärung möglich. Die Abfindung wirddann nämlich im Monat der Auszahlung vollumfänglich als Arbeitslohn versteuert.Und erst wenn Arbeitnehmende für das betreffende Jahr eine Steuererklärungabgeben, können sie die Fünftelregelung geltend machen. Sie profitieren alsonicht direkt und unterjährig von dem Steuervorteil, sondern nachträglich.Übrigens: Wird die Fünftelregelung im Lohnsteuerverfahren angewendet, was 2024ja noch möglich ist, ergibt sich daraus die Pflicht zur Abgabe einerSteuererklärung.Beispielrechnung: Abfindung mit und ohne FünftelregelungEin 40-jähriger alleinstehender Arbeitnehmer hat 2024 ein zu versteuerndesJahreseinkommen von 40.000 Euro. Ihm wird zum Ende des Jahres gekündigt, und ererhält noch im Dezember 2024 eine Abfindung in Höhe von 20.000 Euro. LautEinkommensteuerrechner des Bundesfinanzministeriums entfallen auf seinJahreseinkommen ohne Abfindung 7.495 Euro Einkommensteuer. Im nächsten Schrittwird ein Fünftel der Abfindung zum Jahreseinkommen dazugerechnet, also 4.000Euro. Daraus ergibt sich ein Jahreseinkommen von 44.000 Euro, und dafür liegtdie Einkommensteuer bei 8.816 Euro.Nun wird die Differenz zwischen der Einkommensteuer mit und ohne Abfindungerrechnet: Das sind im Beispiel 1.321 Euro (8.816 - 7.495). Dieser Betrag wirdmit fünf multipliziert, daraus ergibt sich eine Einkommensteuer von 6.605 Euro.Der Arbeitnehmer zahlt also 7.495 Euro Einkommensteuer auf sein "normales"Jahreseinkommen und 6.605 Euro Einkommensteuer auf die Abfindung - machtinsgesamt 14.100 Euro Einkommensteuer.Ohne die Fünftelregelung müsste der Arbeitnehmer mehr Einkommensteuer zahlen.Dann nämlich würden 60.000 Euro - also das Jahreseinkommen plus die Abfindung -vollumfänglich versteuert. Im Beispiel wären das dann 14.680 EuroEinkommensteuer und somit 580 Euro mehr als mit der Fünftelregelung (14.100Euro).Wichtig: Den Steuervorteil durch die Fünftelregelung erhält man ab 2025 nur nochnachträglich, wenn man eine Steuererklärung abgibt. "Ohnehin gilt, dass diemeisten Erwerbstätigen durch Abgabe der Steuererklärung Steuern sparen können",betont VLH-Vorstandsmitglied Uwe Rauhöft. Und für Arbeitnehmende, die eineAbfindung erhalten haben, gilt dies umso mehr.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehrals einer Million Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 BeratungsstellenDeutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt dieVLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater.Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragtsämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und einiges mehr imRahmen der Beratungsbefugnis nach § 4 StBerG.