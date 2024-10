WEKA als Visionär im Gartner® Magic Quadrant(TM) für for File & Object Storage Platforms 2024 anerkannt

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - CAMPBELL, Kalifornien, 14. Oktober 2024/PRNewswire/ - WekaIO ( https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4275935-1&h=3720014489&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4275935-1%26h%3D1618397507%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weka.io%252F%26a%3DWEKA&a=WEKA ), dasUnternehmen für KI-native Datenplattformen, gab heute bekannt, dass im Gartner®Magic Quadrant(TM) for File & Object Storage Platforms 2024 zum Visionär ernanntwurde. Das Unternehmen wurde für seine Softwarelösung WEKA® Data Platform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4275935-1&h=4147006371&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4275935-1%26h%3D3712950757%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weka.io%252Fdata-platform%252Faccelerated-cloud-data-platform%252F%26a%3DWEKA%25C2%25AE%2BData%2BPlatform&a=WEKA%C2%AE+Data+Platform) bewertet undfür seine umfassende Vision und Umsetzungsfähigkeit ausgezeichnet. WEKA wurdezuvor im Gartner® Magic Quadrant(TM) for Distributed File Systems and ObjectStorage von 2021 bis 2023 als Visionär eingestuft.Laut dem Bericht "definiert Gartner Datei- und Objektspeicherplattformen alsSoftware- und/oder Hardwareplattformen, die Objekt- und verteilteDateisystemtechnologien für die Speicherung und Verwaltung unstrukturierterDaten über NFS-, SMB- und Amazon S3-Zugriffsprotokolle anbieten."Gartner prognostiziert: "Bis 2029 werden über 80 % der unstrukturierten Datenauf einer konsolidierten Speicherplattform anstelle von separaten Datei- undObjektprodukten bereitgestellt werden, gegenüber 40 % Anfang 2024 ." 1WEKA bietet eine einheitliche, plattformbasierte Lösung, die integrierte Datei-und Objektspeicherfunktionen für die Verwaltung unstrukturierter Daten undleistungsintensiver Workloads in Edge-, Core-, Cloud- und Hybrid-Umgebungenbereitstellt. Sie wurde speziell für eine außergewöhnliche Leistung im großenMaßstab entwickelt und bietet eine optimale Umgebung für moderne datenintensiveAnwendungen wie generative KI, High-Performance-Computing undGPU-Beschleunigung."Die KI-Revolution verändert die Datenstrategien von Unternehmen in rasantemTempo und löst die Mauern des traditionellen Rechenzentrums zugunsten vondatenpipelineorientierten Architekturen auf. Vor einem Jahrzehnt sahen wir dieseWelle moderner, datenintensiver Workloads auf die Unternehmenskunden zukommenund machten uns daran, einen einheitlichen Plattformansatz für die Verwaltungunstrukturierter Daten zu entwickeln, der die Leistungsengpässe und