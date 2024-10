Auf diese 6 Aktien haben es die Citi-Analysten in der Gewinnsaison abgesehen

Historisch betrachtet haben die Unternehmen im S&P 500 in 37 der vergangenen 40 Quartale ihre Gewinnprognosen übertroffen. So stiegen die tatsächlichen Gewinne in den vergangenen 10 Jahren im Schnitt um 6,8 Prozent über die Schätzungen hinaus. Für das dritte Quartal 2024 könnte laut FactSet diese Entwicklung ein tatsächliches Gewinnwachstum von 7,5 Prozent bedeuten, wenn sich der Trend fortsetzt.

Der S&P 500 hat in diesem Jahr bereits um 20 Prozent zugelegt. Diese Entwicklung hat den Index teurer gemacht, da hohe Gewinne für dieses und nächstes Jahr bereits eingepreist sind. Anleger setzen auf weiteres Wirtschaftswachstum, nicht zuletzt aufgrund der Zinssenkungen der Federal Reserve.