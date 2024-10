UBS streicht Kaufempfehlung für BASF - 'Wende braucht Zeit'

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS sieht bei BASF weiterhin keine Wende in der Gewinnentwicklung. Analyst Geoff Haire erwartet herausfordernde Zeiten für den weltgrößten Chemiekonzern. BASF hatte beim jüngsten Kapitalmarkttag umfassende Änderungen am Portfolio und einen Börsengang der Agrarsparte angekündigt. Es werde aber dauern, bis sich diese Maßnahmen beim Dax-Konzern positiv bemerkbar machen dürften, schrieb Haire in einer am Montag vorliegenden Studie.

Der Experte kürzte seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) von BASF in den Jahren 2024 bis 2026 um acht Prozent pro Jahr. Damit liegt Haire nach eigener Aussage im Schnitt um sieben Prozent unter dem Marktkonsens. Mit seiner Schätzung fürs laufende Jahr ist der UBS-Analyst außerdem pessimistischer als BASF selbst. Das kurzfristige Gewinnwachstum erscheine nun weniger attraktiv. Dies sei auch der Fall bei der Dividendenrendite, nachdem der Konzern jüngst angekündigt habe, die Dividende von 3,40 auf mindestens 2,25 Euro je Aktie zu kürzen. Damit liege die Rendite in etwa auf dem Niveau der Konkurrenz.