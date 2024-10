Mehr Markt wagen!

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg/Darmstadt (ots) - Eine umfassende Studienreihe von Baufi24 inKooperation mit der Technischen Universität Darmstadt (TU Darmstadt) zeigt, wiesich die Wohnbedürfnisse und -präferenzen der Deutschen angesichts steigenderWohnkosten, staatlicher Eingriffe, soziodemografischem Wandel und wachsendemUmweltbewusstsein verändern. Denn der deutsche Wohnimmobilienmarkt, zu 78% vonprivaten Haushalten getragen, steht vor einem tiefgreifenden Strukturwandel. DemVeränderungsdruck steht ein seit Jahrzehnten zementiertes Bild von Leben undWohnen im Weg, das Menschen und Immobilienwirtschaft prägt und denImmobilienmarkt lähmt. Die Ergebnisse der Teilstudien wurden nun in der Studie"So wohnen wir in Zukunft: Eine Metaanalyse zur Transformation des Wohnens inDeutschland" zusammengefasst und durch weitere Auswertungen ergänzt. Siebeleuchten die strukturellen Veränderungen des deutschen Wohnungsmarkts undbieten Handlungsempfehlungen für Politik, Immobilienwirtschaft und privateHaushalte. Während sich die öffentliche Diskussion der letzten 10 bis 15 Jahrevor allem auf die Aspekte Immobilienpreise, Bauzinsen, Bezahlbarkeit vonImmobilien und ökologische Sanierung fokussiert hat, zeichnen sich nun fünfMegatrends mit erheblichem Einfluss auf den Wohnungsmarkt ab. Diese fünf Trendsfassen Anpassungsprozesse innerhalb des deutschen Wohnungsmarktes zusammen, mitdenen die Haushalte/Menschen auf den Veränderungsdruck am Markt zu reagierenversuchen.Soziodemografischer Wandel und die Neuausrichtung des WohnensDer demografische Wandel und neue Lebensstile gehören zu den größtenEinflussfaktoren auf die Wohnsituation in Deutschland. Viele Haushalte gaben an,sich eine flexiblere und effizientere Nutzung ihrer Wohnfläche zu wünschen, etwadurch flexible Grundrisse und multifunktionale Räumlichkeiten. AlternativeWohnmodelle wie gemeinschaftliches Wohnen, Clusterwohnen oder Microliving könnenLösungen bieten. Gleichzeitig zeigt die Studienreihe, dass der ländliche Raumimmer attraktiver wird. Steigende Wohnkosten und ein wachsendesUmweltbewusstsein treiben 67 Prozent der Befragten aus den Städten hinaus aufsLand."Der soziodemografische Wandel zwingt die Deutschen dazu, das Wohnen neu zudenken", erläutert Prof. Dr. Andreas Pfnür . "Flexible Wohnkonzepte, die sich andie individuelle Lebensphase anpassen, sind für viele Haushalte der Schlüssel zueiner besseren Wohnsituation. Es braucht nicht mehr Neubau, um der aktuellenWohnungsknappheit zu begegnen. Entscheidend ist die effizientere Nutzung des