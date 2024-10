AlleAktien launcht Podcast "AlleAktien Insider" - Deutschlands Podcast für Investoren (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Regensburg (ots) - AlleAktien, ein führender Anbieter professionellerAktienanalysen für Privatanleger in Deutschland, gibt stolz den Launch seinesneuen Podcasts "AlleAktien Insider" bekannt. Der Podcast wird in den kommendenTagen auf allen gängigen Plattformen, darunter Apple Podcast, Spotify und AmazonMusic, verfügbar sein. Er richtet sich an private Investoren, die das Zielverfolgen, professionelles Investieren zu erlernen und ihre Renditen zumaximieren. Moderiert von Michael C. Jakob, einem der renommiertesten InvestorenDeutschlands, sowie Gründer von AlleAktien und des Datenanbieters EulerpoolResearch Systems, bietet "AlleAktien Insider" einzigartige Einblicke underprobte Strategien für alle Menschen, die in die Welt der Aktieninvestitioneneintauchen möchten.Gründer Michael C. Jakob: "In den letzten Jahren haben wir mit hochwertigenAktienanalysen bei AlleAktien den Grundstein für eine starke, nachhaltigeAktionärskultur in Deutschland gelegt. Immer mehr Menschen erkennen, dass Aktienlangfristig der beste Weg für verlässlichen, vorhersehbaren und beinahe"garantierten" Vermögensaufbau ist. Allerdings kann es gerade für Einsteigereine echte Herausforderung sein, rentierliche Aktien zu finden und die Spreu vom Weizen zu trennen. Im AlleAktien Investors Podcast zeige ich erstmals, wiewissenschaftliches und professionelles Investieren in Aktien wirklich gelingt.Wie man sein Geld selbst in die Hand nimmt und seine finanziellen Zieleerreicht. Regelmäßiges Einkommen mit Dividenden planbar generiert. Und seinKapital zu 100 % schützt, so wie wir es bei UBS und McKinsey&Company auchzahlreichen Milliardären gezeigt haben."Auch der neue "AlleAktien Insider" Podcast folgt diesem Prinzip: Er bietetwertvolle Einblicke und praktische Tipps, damit private Investoren erfolgreichin die Welt der Aktieninvestments eintauchen können. Darin teilt Michael C.Jakob hemmungslos ehrliche Geschichten, die nicht nur informativ und rentierlichsind, sondern auch inspirieren. Ziel dabei ist es, den Zuhörern dieInsider-Strategien näherzubringen, die Milliardäre, Bankiers undHedgefonds-Manager bislang verschweigen. Es geht darum, die Rendite mit Aktienzu maximieren und gleichzeitig alle Risiken zu minimieren - und gleichzeitigeine nachhaltige Aktionärskultur in Deutschland aufzubauen, die über JahrzehnteBestand hat.Michael C. Jakob gilt als eine der gefragtesten Stimmen der deutschenFinanzbranche. Als Ex-Bankier der UBS und Top-Managementberater beiMcKinsey&Company hat er sich in den Bereichen Technologie, Medien,Telekommunikation und Finanzen einen Namen gemacht. In der Vergangenheit war er