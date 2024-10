Bundesregierung besorgt wegen Chinas Manöver rund um Taiwan

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung verfolgt das groß angelegte Militärmanöver Chinas rund um die Inselrepublik Taiwan mit Sorge. "Die militärischen Maßnahmen Chinas erhöhen das Risiko unbeabsichtigter militärischer Zusammenstöße und erhöhen in diesem Sinne auch die Spannungen in der Region", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. Man erwarte "von der Volksrepublik China als verantwortungsvollem internationalen Akteur, dass sie mit ihrem Verhalten zu Stabilität und Frieden in der Region" beitrage.

Zudem müsse das völkerrechtlich verbürgte Recht der Freiheit der Schifffahrt und der Luftfahrt unbedingt respektiert werden, forderte der Sprecher weiter. Er ergänzte zugleich, die Bundesregierung lehne einseitige Veränderungen des Status Quo grundsätzlich ab.

China betrachtet Taiwan als Teil seines Territoriums, obwohl dort seit Jahrzehnten stets unabhängige und demokratisch gewählte Regierungen an der Macht sind. Peking droht seit langem offen damit, die mehr als 23 Millionen Einwohner zählende Insel und das Festland notfalls auch mit militärischer Gewalt zu vereinen./bk/DP/nas