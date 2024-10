Solarstrom für Gerresheimer Standort in Momignies, Belgien (FOTO)

Düsseldorf/Momignies (ots) -- 2,3 MWp Photovoltaik-Dachanlage auf Produktionsgebäude- Gerresheimer baut Ökostromanteil bei Energieversorgung aus- Ziel bis 2030: 100 % Strom aus erneuerbaren QuellenGerresheimer, innovativer System- und Lösungsanbieter und globaler Partner fürdie Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche, hat erfolgreich einePhotovoltaik-Anlage am Standort Momignies, Belgien, in Betrieb genommen. Hierproduziert Gerresheimer mit rund 750 Mitarbeitern Flakons und Tiegel aus Glasfür die Kosmetikbranche. Mit einer installierten Leistung von 2,3 MWp wird siejährlich rund 2.100 MWh Solarstrom produzieren und im Vergleich zur Versorgungmit konventionellem Strom in Belgien voraussichtlich rund 300 t CO2 einsparen.Der erzeugte Strom wird zu fast 100% direkt vor Ort verbraucht. PV-Anlagen aufgeeigneten Dachflächen wie am Standort in Momignies und der Abschluss vonStromlieferverträgen mit Betreibern von Wind- und Solarparks sind wichtigeBausteine für Gerresheimer, um den Ökostromanteil für die Energieversorgungweiter auszubauen. Im Rahmen der Unternehmensstrategie formula g hat sichGerresheimer ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Bis 2030 will dasUnternehmen die Stromversorgung komplett auf Strom aus erneuerbaren Quellenumstellen."Die Photovoltaikanlage in Momignies ist ein Beispiel dafür, wie wir unsereNachhaltigkeitsziele Schritt für Schritt vorantreiben", erläutert DietmarSiemssen, CEO der Gerresheimer AG. "Wir bauen damit den Ökostromanteil bei derStromversorgung unserer Produktionsstandorte aus und reduzieren gleichzeitigunsere CO2-Emissionen. Auch ökonomisch lohnen sich solche Projekte fürGerresheimer."Nahezu 100 % EigenverbrauchDie neue Photovoltaik-Anlage am Standort Momignies erstreckt sich über 15.000 m2auf dem Dach einer Produktionshalle - das entspricht etwa zwei Fußballfeldern.Der von der PV-Anlage produzierte Ökostrom wird zu fast 100 % direkt vor Ortverbraucht. Nur etwaige Lastspitzen werden ins öffentliche Stromnetzeingespeist. Weitere Flächen für eine Erweiterung werden bereits geprüft.Bis Ende 2024 wird der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen an derStromversorgung am Standort Momignies zusammen mit dem Strom aus der neuenPV-Anlage auf rund 25 % steigen. Der Standort in Momignies zählt aufgrund derenergieintensiven Glasproduktion zu den Gerresheimer Standorten mit hohemEnergiebedarf. Insgesamt lag der Anteil von Strom aus erneuerbaren Quellen füralle 35 Produktionsstandorte weltweit Ende 2023 bereits bei 45,6 %.Hochwertig und nachhaltig - Glasverpackungen für die KosmetikbrancheDer Gerresheimer Standort in Momignies, Belgien, ist auf die Produktion undVeredelung von Flakons und Tiegel aus Glas als Primärverpackung für Parfüm,Haut- und Körperpflegeprodukte spezialisiert. Gerresheimer nutzt dabei bis zu 40% post-consumer recyceltes Glas (PCR). Damit werden bei der Produktionhochwertiger Primärverpackungslösungen Ressourcen geschont und der Energiebedarfreduziert.Transparentes NachhaltigkeitsreportingGerresheimer veröffentlicht jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht (https://www.gerresheimer.com/fileadmin/user_upload/user_upload/Company/Investor_Relations/annual-report-2023/reports/Gerresheimer_Gesonderter_nichtfinanzieller_Konzernbericht_2023_ungeschuetzt.pdf) und legt relevante Daten darüber hinaus unter anderemim Rahmen des CDP- und des EcoVadis-Ratings offen. Auch MSCI, Sustainalytics undISS bewerten die Nachhaltigkeitsleistung von Gerresheimer. Eine Übersicht derexternen Nachhaltigkeitsbewertungen von Gerresheimer gibt es hier (https://www.gerresheimer.com/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstrategie/externe-bewertungen) .Pressekontakt:Gerresheimer AGJutta LorbergHead of Corporate CommunicationT +49 211 6181 264mailto:jutta.lorberg@gerresheimer.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/9072/5886058OTS: Gerresheimer AGISIN: DE000A0LD6E6

