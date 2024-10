Staige One: Kräftige Wachstumsbeschleunigung erwartet

Nach Darstellung von SMC-Research verzeichne die Staige One AG in den letzten Monaten große internationale Vertriebserfolge, die aber erwartungsgemäß noch nicht in den Halbjahreszahlen zu sehen seien. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski erwartet aber, dass die aus diesen Vertragsabschlüssen resultierende Wachstumsbeschleunigung ab dem zweiten Halbjahr zunehmend in den Erlösen und Erträgen sichtbar werde.

Wie laut SMC-Research nicht anders zu erwarten gewesen sei, zeigen die Halbjahreszahlen noch wenig von den großen internationalen Vertriebserfolgen, die Staige One in den vergangenen Monaten vermeldet habe. Mit 1,1 Mio. Euro habe der Halbjahresumsatz auf dem Niveau der zweiten Jahreshälfte 2023 und sogar unter dem Vergleichszeitraum aus 2023 gelegen. Hierbei gelte es allerdings zu beachten, dass Anfang 2023 noch 0,6 Mio. Euro an Sale & Lease Back-Erlösen verbucht worden seien, welche den Umsatz aufgebläht haben. Korrigiert um diese Größe sei der Umsatz im Vorjahresvergleich um 34 Prozent gewachsen. Zusammen mit der deutlichen Reduktion der Kosten habe damit der Verlust eingedämmt werden können, auf -1,7 Mio. Euro beim EBITDA und -2,1 Mio. Euro beim Nettoergebnis.