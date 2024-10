Givaudan: solide Seitwärtsrenditen mit Aromen

Der Schweizer Aromen- und Dufthersteller Givaudan (CH0010645932) konnte nach Erfolgen im ersten und zweiten Quartal das hohe Wachstum auch im dritten Quartal aufrechterhalten. Der Weltmarktführer (mit einer Marktkapitalisierung von 43,6 Mrd. Euro vor IFF International Flavors & Fragrances mit 24,2 Mrd. Euro und Symrise mit 16,7 Mrd. Euro) profitierte von einem starken Geschäft mit Luxusparfums. Für die ersten neun Monate errechnet sich ein Wachstum von 7,2 Prozent auf 5,64 Mrd. Franken, bereinigt um Wechselkurseffekte beträgt das Plus starke 13 Prozent. Wurde das Umsatzwachstum in der zurückliegenden Inflationsphase primär von Preiserhöhungen getrieben, die durch die Umstellung der Verbraucher auf kleinere Einheiten kompensiert wurde („Shrinkflation“), sind aktuell 10,2 Prozent dieses organischen Wachstums volumengetrieben. Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge mit einem Anstieg um 11,8 Prozent gerechnet. Am Ziel, die Verkaufserlöse mittelfristig um vier bis fünf Prozent zu steigern, hält das Unternehmen fest.

Das solide Geschäftsmodell von Givaudan resultiert allerdings in recht geringen Volatilitäten, weshalb die ausgewählten Produkte mit Caps leicht oberhalb des aktuellen Kursniveaus ausgewählt wurden, um neben einer interessanten Seitwärtsrendite noch Kurspotenzial (Maximalrendite) zu bieten.