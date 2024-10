Was tun, wenn Mitglieder nicht zahlen? - Philipp Kadel verrät 3 Maßnahmen für Fitnessstudios, die wirklich helfen (FOTO)

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Fitnessstudios haben aufgrund ihrer zunehmenden

Beliebtheit mittlerweile mehr Mitglieder als traditionelle Sportvereine. Das ist

für Betreiber äußerst lukrativ - zumindest, solange die Mitglieder regelmäßig

zahlen. Doch was passiert, wenn die Beiträge ausbleiben? Philipp Kadel ist

Gründer und Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe, die das gesamte Zahlungs- und

Forderungsmanagement für ihre Partner übernimmt. Welche drei Maßnahmen

Fitnessstudios ergreifen können, wenn Mitglieder nicht zahlen, erfahren Sie im

Folgenden.



Fitnessstudios verzeichnen zwar stetig wachsende Mitgliederzahlen, doch

gleichzeitig kämpfen viele Betreiber mit der Herausforderung, offene

Mitgliedsbeiträge rechtzeitig einzuziehen. Studien zeigen, dass ein Großteil der

Studios mit Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfällen konfrontiert ist. Das

stellt ein erhebliches Risiko für die Liquidität dar, die aufgrund der hohen

Fixkosten für Personal, Leasing von Equipment und Miete unverzichtbar ist.

"Gerät der Zahlungsfluss ins Stocken, drohen schnell existenzielle Probleme",

erklärt Philipp Kadel, Gründer und Geschäftsführer der DIAGONAL Gruppe. "Im

schlimmsten Fall können Zahlungsverzögerungen und Zahlungsausfälle sogar eine

Insolvenz zur Folge haben.





"Die Mitglieder von Fitnessstudios sind dazu verpflichtet, ihre Beiträgepünktlich zu bezahlen", fährt der Experte für Forderungsmanagement fort. "Solltees jedoch zu einem Zahlungsausfall kommen, ist es entscheidend, dass das Studiogenau weiß, wie in einer solchen Situation gehandelt werden muss, um eineVerschärfung der Lage zu verhindern." Philipp Kadel weiß, wovon er spricht: AlsGeschäftsführer der DIAGONAL Gruppe beschäftigt er sich bereits seit vielenJahren mit den Themen Forderungsmanagement und Inkasso. Er weiß aus Erfahrung,wie man fehlende Zahlungen zuverlässig eintreibt, ohne den Kunden in die Ecke zudrängen. Was speziell Fitnessstudios tun können, wenn Mitglieder nicht zahlen,hat Philipp Kadel im Folgenden zusammengefasst.1. Transparenz vor der AbbuchungEiner der wichtigsten Schritte, um Zahlungsausfälle in Fitnessstudios zuverhindern, ist die klare Kommunikation mit den Mitgliedern vor einer Abbuchung.Wenn der monatliche Mitgliedsbeitrag variiert, zum Beispiel durchZusatzleistungen wie Sauna, Solarium oder Getränke, sollte das Mitgliedrechtzeitig über den Betrag und den Abbuchungstermin informiert werden. Ambesten geschieht das bereits drei bis vier Tage vor der Abbuchung, damit dieMitglieder nachvollziehen können, wie sich die Kosten zusammensetzen. EinBeispiel: Bei einem regulären Beitrag von 29,90 Euro, der durch zusätzliche