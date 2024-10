Northvolt zahlt in Schweden Steuern in Millionenhöhe

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der finanziell angeschlagene Batteriehersteller Northvolt hat in Schweden offene Steuerforderungen in Höhe von umgerechnet mehr als 25 Millionen Euro beglichen. Das bestätigte ein Northvolt-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Darüber hinaus befindet sich Northvolt demnach in Gesprächen über die weitere Finanzierung.

Bei dem Batteriehersteller, der auch eine große Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein plant, läuft es in der schwedischen Heimat seit längerem nicht so wie erhofft. Zuletzt hatte das Unternehmen die Entlassung von schätzungsweise 1.600 Mitarbeitern in Schweden angekündigt und mehrere Expansionspläne im Land auf Eis gelegt.