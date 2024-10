Ascensus geht neue Wege bei der branchenspezifischen Beratung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) - Hotellerie und Gastronomie stehen gegenwärtig vor großenHerausforderungen - doch es lässt sich nicht bestreiten, dass viele deranstehenden Probleme hausgemacht sind. Um den Hotel- und Gastronomieunternehmeneine langfristige Perspektive zu eröffnen, die Geschäftsleitung zu entlasten undfür bessere Betriebsergebnisse zu sorgen, haben Robert Reznizak, Philipp Becker,Sven Kornberger und Christopher Appel mit der Ascensus GmbH einen Ansatzentwickelt, der die traditionellen Grenzen der Beratung sprengt. Wie dieExperten von Ascensus Consulting, Marketing und Interim-Managementbereichsübergreifend nutzen, um der Branche neue Wege aufzuzeigen, erfahren Siehier.Nach einer aktuellen Studie der Wirtschaftsauskunftei Creditreform musste imvergangenen Jahr jedes zehnte Gastronomieunternehmen seinen Betrieb einstellen -und auch in der Hotellerie sieht es nicht besser aus. Die steigenden Kosten fürEnergie und Lebensmittel machen es den Unternehmen schwer, die Gewinnzone zuerreichen - zusätzlich fehlt es an qualifiziertem Personal. Neue Konzepte sindgefragt, doch die Geschäftsleitungen müssen sich aufgrund der angestrengtenSituation so sehr im operativen Geschäft engagieren, dass kaum Zeit fürernsthafte Überlegungen bleibt. Könnte eine externe Beratung dabei helfen, denNeustart im laufenden Betrieb anzugehen? "Beratung wird in unserer Branche oftmit Zurückhaltung betrachtet, da Hotel- und Restaurantbetreiber es meist auseigener Kraft schaffen wollen, bevor sie sich externe Unterstützung holen, umalle Herausforderungen bewältigen zu können", sagt Robert Reznizak,Geschäftsführer der Ascensus GmbH. "Die Probleme lassen sich aber nicht durchein paar kleine Maßnahmen beseitigen und es ist gefährlich, alles zu vertagenund auf Besserung zu hoffen. Hotellerie und Gastronomie befinden sich in einerUmbruchphase - wer keine grundlegenden Änderungen herbeiführt, wird zwangsläufigauf der Strecke bleiben.""Eine externe Beratung ist schon deswegen eine gute Idee, weil der Blick vonaußen für Klarheit sorgt", fügt sein Geschäftspartner Christopher Appel hinzu."Uns geht es dabei nicht nur darum, die Chancen aufzuzeigen, sondern möglichstschnell in die Umsetzung zu kommen." Die Ascensus GmbH versteht sich alsumfassender Dienstleister für die Gastronomie- und Hotelleriebranche und vereintBeratung, Marketing und Interim-Management unter einem Dach. Dabei sorgt derbereichsübergreifende Ansatz für Synergieeffekte und ermöglicht somit eineDynamik, mit der sich neue Strategien in kurzer Zeit in operatives Handelnumsetzen lassen. Robert Reznizak, Philipp Becker, Sven Kornberger undChristopher Appel kommen selbst aus der Gastronomie- und Hotelleriebranche und