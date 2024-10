Goldinvest.de Exklusiv-Interview Abitibi Metals - Québecs nächster großer Kupfer- und Goldfund Exklusives Interview mit Jon Deluce, CEO des Kupfer- und Goldexplorers Abitibi Metals (WKN A3EWQ3 / CSE AMQ) – erstmals in deutscher Sprache! Abitibi Metals hat sich von bereits von einer Marktkapitalisierung von 5 Millionen Dollar auf derzeit 40 Millionen Dollar gesteigert ist und will sich als führender Akteur in der Bergbauszene Quebecs positionieren.