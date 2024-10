Atompläne der Union gefährden Suche nach Endlager

BERLIN (dpa-AFX) - Die Ankündigungen von CDU und CSU zur Reaktivierung der Atomenergie in Deutschland gefährden nach Ansicht des Präsidenten des Bundesamts für die Sicherheit nuklearer Entsorgung (BASE), Christian Kühn, das laufende Suchverfahren für ein Endlager. "Eine Reaktivierung der Kernkraft mit den dann neu entstehenden Abfällen würde das Verfahren sicher belasten", sagte der BASE-Chef in Berlin. Bereits die jüngsten Ankündigungen von CDU und CSU hätten Einfluss auf das Verfahren. So würde bei Informationsveranstaltungen etwa die Frage auftauchen, ob mit einer Zunahme der Atommüllmenge zu rechnen sei.

Generell, so Kühn weiter, sehe das BASE die Atomdebatte skeptisch: "Wir betrachten mit Sorge, dass Fragen zu nuklearen Abfällen und die Entsorgungsdebatte national wie europäisch immer hinten runterfallen."