Nicht Bayer, Evotec und Paypal – das ist die vielleicht beste Turnaround-Wette!

Turnaround-Wetten sind sowohl unter privaten als auch unter institutionellen Anlegern gleichermaßen beliebt. Dahinter steckt der (nachvollziehbare) Wunsch, ein Wertpapier möglichst günstig einzusammeln, um dann besonders hohe Kursgewinne erzielen zu können.

Im Unterschied zu prozyklischem Investieren, also dem Kaufen eines intakten Trends, sind antizyklische Turnaround-Wetten jedoch äußerst anspruchsvoll, da das Timing große Herausforderungen mit sich bringt. Gelingt das nicht, droht der berüchtigte Griff in das fallende Messer.

Aktuelle Beispiele für solche Spekulationen sind die Papiere des Chemie- und Pharmariesen Bayer, des Wirkstoffforschers Evotec oder auch Wasserstofftitel wie Nel und Plug Power. Eine unter US-Anlegern beliebte Wette auf eine Trendwende ist das Papier von Bezahldienstleister PayPal – erst recht, nachdem diese jüngst Fortschritte gemacht hat.

Aus technischer Perspektive macht derzeit jedoch eine ganz andere Aktie einen besonders aussichtsreichen Eindruck. Es ist der Corona-Highflyer DocuSign, ein Spezialist für das digitale Signieren, Authentifizieren und Archivieren von Vertragsdokumenten. Übernahmespekulationen inklusive!

DocuSign Chartsignale

Neues Mehrjahreshoch: Die DocuSign-Aktie ist nach einem langen Bodenbildungsprozess auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren geklettert.

Die DocuSign-Aktie ist nach einem langen Bodenbildungsprozess auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren geklettert. Frische Kaufsignale: Das Mehrjahreshoch sowie das Golden Cross der gleitenden Durchschnitte bedeuten neue, technische Kaufsignale.

Das Mehrjahreshoch sowie das Golden Cross der gleitenden Durchschnitte bedeuten neue, technische Kaufsignale. Bullishe Divergenzen: Bodenbildung und Erholung der Aktie wurden von Diskrepanzen zwischen technischer Indikation und Kursverlauf eingeleitet.

Bodenbildung und Erholung der Aktie wurden von Diskrepanzen zwischen technischer Indikation und Kursverlauf eingeleitet. Konstruktives Kursmuster: Der Chart deutet auf eine Untertassenformation (Cup-and-Handle-Pattern) hin, die als besonders aussichtsreich gilt.

Ist das die derzeit vielleicht aussichtsreichste Turnaround-Wette?

Eines haben alle Turnaround-Wetten gemeinsam: Sie erfolgen in Werten, die lange Zeit mit stark fallenden Kursen zu kämpfen hatten. Die Ursachen hierfür sind unterschiedlich. Das kann zum einen das Platzen einer Bewertungsblase sein, wie es bei Wasserstoffaktien oder PayPal der Fall gewesen ist. Das kann zum anderen aber auch ein einst erfolgreiches, inzwischen aber in Schwierigkeiten geratenes Unternehmen wie Bayer, Boeing oder 3M sein.

Bei DocuSign ist das erste Szenario der Fall. Das Unternehmen galt als einer der ganz großen Corona- und Home-Office-Gewinner und kletterte im Spätsommer 2021 auf ein Allzeithoch von knapp 315 US-Dollar. Hier war das Unternehmen, das im Geschäftsjahr 2021/22 einen Nettoverlust von 243 Millionen US-Dollar bei einem Erlös in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar erzielt hatte, mit über 60 Milliarden US-Dollar bewertet.

Jahrelange Bodenbildung zeigt erste Erfolge

Es kam, wie es kommen musste, und die Blase platzte. Beschleunigt wurde die Talfahrt der Aktie durch das Ende des Pandemiegeschehens. Zeitweise lag der Kurs für einen Anteil bei unter 40 US-Dollar. Die Realität zeigte, dass die Wachstumsaussichten des Unternehmens dramatisch überschätzt waren. In den vergangenen zwei Jahren hat im Chart aber ein gut erkennbarer Bodenbildungsprozess eingesetzt. Dieser verlief zwar volatil und führte prozentual zu starken Kursschwankungen.

Spätestens seit dem vergangenen Herbst hat nach einem weiteren Kapitulationstief aber ein Erholungstrend eingesetzt, der der Aktie steigende Kurse bescherte. Diese Bewegung führte in den vergangenen Wochen zu gleich zwei bedeutenden Erfolgen. Erstens kletterte die 50-Tage-Linie über den Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Das wird in der technischen Analyse als Golden Cross bezeichnet und gilt als Kaufsignal.

Dieses führte in der vergangenen Woche zweitens zum höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Solche Mehrjahreshochs gelten ebenfalls als Kaufsignale. Mit dem Anstieg ist es den Käufern außerdem gelungen, den Widerstandsbereich zwischen 65 und 68 US-Dollar zu überwinden, sodass die Chance auf fortgesetzte Kursgewinne besteht.

Technische Indikation begünstigt aussichtsreiches Kursmuster

Unterstützt wird diese These durch die technischen Indikatoren RSI und MACD. Der Relative-Stärke-Index befindet sich bereits seit dem Jahreswechsel 2021/22 in einem Aufwärtstrend und damit gegenüber der Kursentwicklung der Aktie in einer bullishen Divergenz. Dasselbe gilt für den Trendstärkeindikator MACD, die so gemeinsam die Trendwende von DocuSign einleiten konnten.

Inzwischen ist dem MACD auch der Vorzeichenwechsel gelungen, sodass ein mittelfristiger Aufwärtstrend der Aktie angezeigt ist. Das Zusammenspiel aus Kaufsignalen, Ausbruch und technisch bestätigtem Erholungstrend könnte nun dazu führen, dass DocuSign vor einer U-förmigen Konsolidierung steht, die im Deutschen als Untertassenformation beziehungsweise im Englischen als Cup-and-Handle-Pattern bekannt ist.

Innerhalb dieses Kursmusters führt eine wie bei DocuSign zu beobachtende, ausgedehnte Bodenbildung zu einem steilen Kursanstieg, sodass die im Chart entstehende rechte Flanke die linke Seite des Kursverlaufes imitiert.

Profitabilität erzielt, Bewertung inzwischen fair

Begünstigt wurde das aussichtsreiche Setup der Aktie neben technischen Verbesserungen auch durch wiederkehrende Übernahme- und Investorenspekulationen. Für Kurse zwischen 40 und 50 US-Dollar war DocuSign sehr günstig bewertet und damit auch aus einer Value-Perspektive interessant. Mit der Aufnahme in den S&P 400 Midcap Index konnte die Aktie in der vergangenen Woche einen weiteren Erfolg für sich verbuchen.

Gegenwärtig ist das Unternehmen auf Basis der Gewinnschätzungen für die Geschäftsjahre 2025 und 2026 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19,8 beziehungsweise 18,7 bewertet. Das ist für ein Tech-Wert mit einer Wachstumsrate im hohen einstelligen Prozentbereich ein fairer Wert. Positiv von 2021/22 unterscheidet sich DocuSign außerdem hinsichtlich der Profitabilität. Auch die Erträge nach standardisierter Rechnungslegung (GAAP) sind inzwischen positiv, was neben technischem auch fundamentales Aufwärtspotenzial bedeutet.

Wall Street zurückhaltend: Wie lange noch?

Noch sind Analysten skeptisch, was das Potenzial der Aktie betrifft. Bei insgesamt 22 Wall-Street-Empfehlungen kommt DocuSign 16 mal auf „Halten“, viermal auf „Kaufen“ und zweimal auf „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt um 6 Prozent unter dem aktuellen Wert.

Hinter dieser Zurückhaltung steckt jedoch auch das anfangs angesprochene Timing-Problem. Selbst die Profis werden häufig von ins Rollen geratenen Turnaround-Wetten überrascht und passen ihre Erwartungen und Kursziele erst nachträglich an. Hierfür ist der bei PayPal angelaufene Turnaround ein gutes Beispiel: Hier haben Analysten gegenüber dem Jahresanfang ihre Kursziele inzwischen um durchschnittlich rund 20 Prozent angehoben.

An der Aktie interessierte Anleger sollten sich von der aktuellen Zurückhaltung der Experten daher nicht verunsichern lassen und den technisch aussichtsreichen Trend sowie die moderate Bewertung in ihrer Beurteilung der Gesamtlage höher gewichten.

DocuSign auf einen Blick

ISIN: US2561631068

US2561631068 Börsenwert: 14,0 Mrd. $

14,0 Mrd. $ Dividendenrendite: -

- KGVe 2025: 19,7

19,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

