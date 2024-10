Sabine Nitzsche wird neue CFO der TÜV SÜD AG (FOTO)

München (ots) - Sabine Nitzsche (52) wurde vom Aufsichtsrat der TÜV SÜD AG mit

Wirkung zum 1. März 2025 zum neuen Chief Financial Officer und Mitglied des

Vorstands bestellt. Sie tritt die Nachfolge von Prof. Dr. Matthias J. Rapp an,

der das Unternehmen zum 30. September 2024 verlassen hat.



TÜV SÜD ist einer der führenden internationalen Anbieter für Prüf-, Inspektions-

und Zertifizierungsdienstleistungen. Mehr als 28.000 Mitarbeitende kümmern sich

in rund 50 Ländern um die Optimierung von Technik, Systemen und Know-how.





