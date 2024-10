Finanzlücke der gesetzlichen Kassen so groß wie nie

München (ots) - Die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen stehen unter Druck.

Für das kommende Jahr fehlen ihnen 46 Milliarden Euro, die durch Zusatzbeiträge

oder Steuerzuschüsse ausgeglichen werden müssen, wie eine aktuelle Berechnung

von Deloitte zeigt. Eine Unterdeckung in dieser Größenordnung hätte für die

Versicherten und Arbeitgeber in Summe einen durchschnittlichen Zusatzbeitrag von

2,5 Prozent ab 2025 zur Folge und damit deutlich mehr als in diesem Jahr

(durchschnittlich 1,7 Prozent). Den Zusatzbeitrag können die Krankenkassen

zusätzlich zum gesetzlich festgeschriebenen allgemeinen Beitragssatz erheben und

in der Höhe selbst festlegen.



Die Gründe für die Finanzlücke sind vor allem steigende Ausgaben, die auf die

geplante Krankenhaus-Reform sowie die Gesetze zur Gesundheitsversorgung und

Medizinforschung zurückgehen. Hinzu kommen höhere Arzneimittelpreise. "Dass eine

Erhöhung des Zusatzbeitrags um 0,8 Prozentpunkte innerhalb nur eines Jahres

nötig ist, zeigt die prekäre Lage der GKV-Finanzen", sagt Dr. Gregor-Konstantin

Elbel, verantwortlicher Partner für den Bereich der Kostenträger und Kassen bei

Deloitte. "Zum Vergleich: So stark sind die Beiträge inklusive der

Zusatzbeiträge insgesamt über die vergangenen zwölf Jahre gestiegen."







