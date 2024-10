Osisko Development schließt die letzte Tranche einer nicht vermittelten Privatplatzierung mit einem Gesamterlös von 34,5 Millionen US-Dollar ab

Montreal, Québec, 14. Oktober 2024 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (Osisko Development" oder das Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ... - freut sich, den erfolgreichen Abschluss der zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (Einheiten") bekannt zu geben, die am 4. September 2024 angekündigt wurde und in deren Rahmen das Unternehmen insgesamt 19.163.410 Einheiten zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit emittierte.80 pro Einheit für ein Gesamtangebot in Höhe von ca. 34,5 Mio. US$ ausgab, bestehend aus (i) 13.426.589 Einheiten zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von ca. 24,2 Mio. US$, das am 1. Oktober 2024 abgeschlossen wurde, und (ii) 5.736.821 Einheiten zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit für einen Bruttoerlös von ca. 10,3 Mio. US$, das am 11. Oktober 2024 abgeschlossen wurde (zusammen das "Angebot").