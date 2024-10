Opec senkt erneut Prognose für Rohölnachfrage

WIEN (dpa-AFX) - Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat die Prognosen für die weltweite Ölnachfrage in diesem und im nächsten Jahr den dritten Monat in Folge reduziert. Sie verringerte die Prognose für den Anstieg der Weltnachfrage pro Tag im Jahr 2024 um 106.000 Barrel (159 Liter), wie aus dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht hervorgeht. Das Ölkartell erwartet jetzt ein Wachstum der Nachfrage von 1,9 Millionen Barrel täglich. Für 2025 senkte die Opec die Prognose für das Nachfragewachstum um 102.000 auf 1,6 Millionen Barrel pro Tag.

Mit den drei aufeinanderfolgenden Herabstufungen weicht die OPEC von ihren bisherigen, vergleichsweise zuversichtlichen Prognosen für die Nachfrage ab. Selbst nach den Kürzungen bleiben ihre Prognosen weiterhin ein Ausreißer. So erwarten große US-Banken und die Internationale Energieagentur ein deutlich niedrigeres Wachstum der Nachfrage.