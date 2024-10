Die besten Zeiten am Aktienmarkt sind vorbei – So können sich Anleger wappnen

Der renommierte Investor und "Bond-König" Bill Gross glaubt, dass die größten Gewinne aus der rekordverdächtigen Rallye am US-Aktienmarkt hinter uns liegen. Laut Gross werden die Renditen des S&P 500 in der Zukunft zwar weiter positiv sein, jedoch nur noch im niedrigen einstelligen Bereich – ein deutlich langsameres Wachstum als in den vergangenen Jahren. Insbesondere für das vierte Quartal 2024 erwartet er ein gedämpftes Wachstum der Aktienkurse.

"Es gibt keinen Bärenmarkt, aber es ist auch nicht mehr derselbe Bullenmarkt", erklärte Gross in seinem jüngsten Investment-Ausblick. Besonders Aktien mit hohen Dividendenrenditen sind nach seiner Einschätzung die richtige Wahl, um stabile Erträge auch in einem stagnierenden Marktumfeld zu sichern.

Eine seiner Empfehlungen ist der US-Energieversorger Allete. Das in Minnesota ansässige Unternehmen bietet laut Gross eine solide Perspektive und könnte in den nächsten zwölf Monaten eine Rendite von rund 10 Prozent liefern. Damit zählt Allete zu den defensiven Aktien, die in unruhigen Marktzeiten Stabilität bieten könnten.

Gross, der seit seinem Ruhestand zunehmend in Aktien investiert, sieht zudem Potenzial in Master Limited Partnerships (MLPs), insbesondere in Unternehmen, die in Energieinfrastruktur investieren. Ein Beispiel ist Western Midstream Partners, das 2024 bereits um 35 Prozent zugelegt hat. Dieser Anstieg berücksichtigt noch nicht einmal die Dividendenrendite von 8,9 Prozent, die diese Beteiligung zusätzlich attraktiv macht.

Auch im Bereich der Immobilienfonds hat Gross Empfehlungen. Annaly Capital Management, ein Hypotheken-REIT, sticht durch seine Stabilität und eine hohe Dividendenrendite von 13,2 Prozent hervor. REITs wie Annaly sind in letzter Zeit unter Druck geraten, was laut Gross jedoch eine günstige Kaufgelegenheit darstellen könnte.

Neben diesen defensiven Aktien rät Gross auch zu kommunalen Anleihefonds, insbesondere zu geschlossenen Fonds wie dem DWS Municipal Income Trust, der derzeit eine Rendite vor Steuern von 7 Prozent oder mehr bietet. Diese Fonds notieren oft unter ihrem Nettoinventarwert und bieten Anlegern somit attraktive Einstiegschancen, argumentiert er. Zwar könnte die hohe Rendite in Zukunft sinken, jedoch gibt es laut Gross immer noch zahlreiche Alternativen mit stabilen Dividenden.

Insgesamt sieht Bill Gross die Zeit der rasanten Aktienmarktgewinne als vorübergehend an. Doch mit einer klugen, defensiven Ausrichtung – insbesondere durch den Fokus auf dividendenstarke Titel – können Anleger seiner Meinung nach auch in einem langsamer wachsenden Markt solide Erträge erzielen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion