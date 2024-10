Aktien New York Ausblick Dow knapp im Minus erwartet - Tech-Werte im Plus Die wichtigsten US-Aktienmärkte dürften ohne Schwung und ohne klare Richtung in die neue Börsenwoche starten. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 42.793 Punkte. …