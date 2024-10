Aktien Frankfurt Dax schrammt am Rekordhoch vorbei Der jüngst starke Dax ist am Montag im Aufwind geblieben. Der deutsche Leitindex war am Vormittag bis auf gut neun Punkte an sein Ende September erreichtes Rekordhoch bei 19.491 Zählern herangerückt, bevor der Schwung nachließ. Am frühen Nachmittag …