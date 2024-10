90. CMEF in Shenzhen präsentiert globale MedTech-Innovationen und Einblicke

SHENZHEN, China, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Die 90. China International Medical Equipment Fair (CMEF), die vom 12. bis 15. Oktober in Shenzhen stattfindet, ist erfolgreich angelaufen. Die diesjährige Veranstaltung erstreckt sich über fast 200.000 Quadratmeter und beherbergt fast 4.000 Aussteller mit mehr als 200.000 Besuchern aus über 130 Ländern. Während der Eröffnungszeremonie unterzeichneten Reed Sinopharm Exhibitions (RSE) und die Association of Private Hospitals of Malaysia (APHM) ein strategisches Partnerschaftsabkommen mit dem Ziel, die Zukunft der medizinischen Entwicklung in Malaysia zu gestalten.

Der CMEF ist nach wie vor die führende globale Plattform, die die gesamte Kette der Medizinprodukteindustrie integriert. Sie bietet Präsentationen von Produkttechnologien, Markenwerbung, Handelsmöglichkeiten und akademische Foren. Auf dem diesjährigen CMEF werden zahlreiche bahnbrechende Produkte vorgestellt, darunter auch einige: