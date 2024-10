Nvidia-Aktie marschiert: Nur noch ein paar US-Dollar bis zur Nummer 1 der Welt

Die Nvidia-Aktie bleibt eine Favoritin für Investoren, die auf das Wachstum der künstlichen Intelligenz (KI) setzen. Große Unternehmen wie Microsoft planen, ihre Investitionen in diesem Bereich weiter zu erhöhen. Bloomberg schätzt, dass Microsoft im Geschäftsjahr 2025 rund 58 Milliarden US-Dollar in KI stecken werde.

Auch Analysten zeigen sich optimistisch: "Die Updates zu Blackwell beruhigen viele Anleger", so Zehrid Osmani, Portfoliomanager bei Martin Currie Investment Management. Der Markt für KI boomt weiter – gestützt durch hohe Nachfrage bei Unternehmen wie Taiwan Semiconductor.

Das sieht auch John Belton, Portfoliomanager bei Gabelli Funds, so:

Die Nachfrage nach KI wird in den kommenden Jahren stabil bleiben. Obwohl die Aktie bereits viel Aufmerksamkeit erhalten hat, bleibt das Potenzial enorm.

Analysten erwarten, dass Nvidia den Umsatz in diesem Geschäftsjahr mehr als verdoppeln wird und im nächsten Jahr um mehr als 40 Prozent zulegen kann. Trotz einer Bewertung, die mit dem 37-fachen des geschätzten Gewinns über dem Nasdaq-Durchschnitt liegt, bleiben die Wachstumsaussichten attraktiv.

Auch am Optionsmarkt zeigt sich Optimismus: Investoren wetten verstärkt auf weiter steigende Kurse. Eine Welle von Call-Optionen zeigt Vertrauen in eine Fortsetzung der Rallye. Die Nvidia-Aktie legte am Montag zu und rückte näher an ein neues Allzeithoch heran.

Der Chiphersteller könnte sogar Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt ablösen. Um die Marktkapitalisierung von Apple zu erreichen, müsste der Nvidia-Kurs um auf circa 141 US-Dollar steigen – vorausgesetzt, die Apple-Aktie bleibt bei etwa 228 US-Dollar.

Analyst Ben Reitzes von Melius sieht weiterhin Aufwärtspotenzial. Seiner Einschätzung nach könnte der Kurs noch auf 165 US-Dollar steigen:

Nvidia hat eine Infrastruktur geschaffen, die auf allen Cloud-Plattformen funktioniert – ein langfristiger Wettbewerbsvorteil.

Nvidia wird die Zahlen zum dritten Quartal am 14. November präsentieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion