Mehrheit der Deutschen sieht KI-Revolution in der Arbeitswelt / Neues KI-gestütztes Digital Marketing Tool soll Start-ups und Kleinunternehmen stärken (FOTO)

Köln (ots) - Welchen Einfluss haben Künstliche Intelligenz (KI) und

Automatisierung auf die Rahmenbedingungen und das Umfeld, in dem wir in

Deutschland zukünftig arbeiten werden? Dieses Thema steht im Mittelpunkt einer

aktuellen Umfrage, deren Ergebnisse GoDaddy, einer der weltweit führenden

Anbieter von Website- und Domain-Services, veröffentlicht hat.



Die repräsentative Befragung, die in Zusammenarbeit mit GfK unter 18- bis

74-Jährigen durchgeführt wurde, zeigt: Eine klare Mehrheit der Menschen in

Deutschland (72 %) ist überzeugt, dass KI und Automatisierung die Arbeitswelt

nachhaltig verändern werden. Diese Erkenntnis verdeutlicht auch das wachsende

Bewusstsein für die transformative Kraft dieser Technologien.





Generationsübergreifende ErwartungDie Umfrageergebnisse zeigen, dass die Erwartung eines tiefgreifendentechnologischen Wandels sich durch alle Altersgruppen und Geschlechter zieht: 76% der Männer und 68 % der Frauen gehen davon aus, dass KI die Arbeitswelttransformieren wird. Besonders bemerkenswert ist die hohe Zustimmung unter denälteren Befragten: 86 % der 70- bis 74-Jährigen teilen diese Einschätzung,während auch in der jüngsten befragten Altersgruppe, den 18- bis 29-Jährigen,die Mehrheit (70 %) von einem erheblichen Wandel ausgeht.Deutliche Zustimmung zu Investitionen in Künstliche IntelligenzEine wachsende Mehrheit der Deutschen spricht sich für Investitionen in denBereich Künstliche Intelligenz aus. So befürworten 51 % der Befragten verstärkteInvestitionen, um Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit zu stärken undtechnologische Entwicklungen voranzutreiben. Diese breite Zustimmung zeigt, dassKI als zentraler Motor für Innovation und Fortschritt in Wirtschaft undGesellschaft zunehmend anerkannt wird."Die wachsende Zustimmung zu verstärkten Investitionen in Künstliche Intelligenzzeigt, dass immer mehr Menschen die Bedeutung von KI für die Zukunft erkennen",sagt Alexandra Anderson, Marketing Director DACH bei GoDaddy. "Der Einstieg indie KI-Welt fällt leichter, wenn man auf Unterstützung zählen kann - mit einemerfahrenen Partner, der die passenden Werkzeuge und Ressourcen bereitstellt.GoDaddy hilft Kleinunternehmer:innen und Gründer:innen dabei, ihre Unternehmenerfolgreich online aufzubauen - auch im Bereich KI."GoDaddy erweitert sein Angebot um KI-gestützte Digital Marketing ToolMit dem neuen "Digital Marketing"-Tool unterstützt GoDaddy Kleinunternehmen undStart-ups dabei, ihre Online-Präsenz zu stärken. Das All-in-One-Tool vereintFunktionen wie SEO, Social Media- und E-Mail-Marketing in einerbenutzerfreundlichen Plattform. Dank generativer KI können Unternehmer:innenschnell maßgeschneiderte Inhalte erstellen, Social-Media-Beiträge planen undAnzeigen auf Plattformen wie Facebook , Instagram und Yelp schalten. Eineinnovative Kalenderfunktion sorgt zudem dafür, dass wichtige Events undFeiertage automatisch berücksichtigt werden, um relevante Inhalte vorzubereiten.Weitere Informationen zum Produkt gibt es hier(https://www.godaddy.com/online-marketing/digital-marketing) .USA: 50 % der Kleinunternehmer:innen nutzen bereits KI-ToolsEin ausgewogener Diskurs spielt eine entscheidende Rolle dabei, die Einführungdieser Technologien verantwortungsvoll zu gestalten. "Besonders fürGründer:innen ist es wichtig, frühzeitig in diese Debatte einzutreten, siemitzugestalten und sich die Chancen von KI zunutze zu machen, um ihr Unternehmenzukunftssicher aufzustellen", so Alexandra Anderson weiter. In den USA habenKleinunternehmer:innen dies bereits erkannt. In einer aktuellen Umfrage gaben 50% der Inhaber:innen an, dass sie in den letzten Monaten KI-Tools ausprobierthaben.Pressekontakt:Pressekontakt:Ilknur Alemdarmailto:kiki@yps.agency+49 176 46671534Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122648/5886344OTS: GoDaddy Deutschland GmbH