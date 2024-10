Evotec - Aktie im Rampenlicht - 14.10.2024

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,48 % geändert.

Weniger als dreieinhalb Wochen vor dem Zahlen-Showdown notiert die Aktie von Evotec (WKN: 566480) weiterhin unweit von ihrem Langzeittief entfernt unter der Marke von 6 €. Neu-CEO Dr. Christian Wojczewski will Vertrauen zurückgewinnen. Gelingt das am 6. November? Zwei fragwürdige Analysten-Updates im Sinne der Shortseller hatten vergangene Woche ein vielversprechendes Chartbild zerstört und eine Kursrallye […] The post Noch 23 Tage: Platzt der Knoten diese Woche? first appeared on sharedeals.de.

Die Aktie des Wirkstoffforschers Evotec befindet sich im Rückwärtsgang – wieder einmal. Ob der nächste Support hält, muss angesichts der technischen Schwäche bezweifelt werden.