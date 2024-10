Merz will Ablehnung des Sicherheitspakets empfehlen

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Friedrich Merz will den CDU/CSU-Abgeordneten im Bundestag eine Ablehnung des geplanten Gesetzespakets der Ampel-Koalition für mehr innere Sicherheit empfehlen. Das kündigte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nach Beratungen der CDU-Spitze in Berlin an. Das Paket sei "völlig entkernt worden (..) in den letzten Tagen und Wochen - wenn es denn überhaupt einen Kern hatte".

Zuvor hatte schon Unionsfraktions-Manager Thorsten Frei (CDU) gesagt: "Ich kann mir keine Zustimmung mehr vorstellen." Es deute alles darauf hin, dass das Paket weit hinter den Erfordernissen zurückbleibe. Die Unionsfraktion habe zwar ursprünglich vorgehabt, für das Paket zu stimmen. Es sei aber ohnehin nur ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, der wichtige Punkte ausgelassen habe wie die Speicherung von IP-Adressen oder Konsequenzen im Bereich der Migrationspolitik.