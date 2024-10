Kippt die Stimmung? Preisrallye bei Brent Öl auf dem Prüfstand. BP, Shell & Co. unter Druck Brent Öl befindet sich derzeit in einer richtungsweisenden Phase. Die Rallye hat an Schwung verloren. Die Stimmung droht zu kippen. Das hinterlässt auch bei den Aktien der Ölproduzenten Spuren.