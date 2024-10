ROUNDUP Tesla-Gegner blockieren Bauschneise - Polizei greift durch Die Aktivisten am deutschen Tesla -Werk in Grünheide haben eine kürzlich angelegte Straße für Vorarbeiten der Deutschen Bahn blockiert. "In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der gerodeten Schneise bei der Tesla Fabrik ein Baumstamm …