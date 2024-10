Das Nordborg Resort feiert Richtfest / Der erste dänische Ferienpark von Center Parcs erreicht einen wichtigen Meilenstein (FOTO)

Köln (ots) - Das Center Parcs Nordborg Resort, der erste dänische Ferienpark von

Center Parcs, hat mit dem Richtfest am 10. Oktober einen wichtigen Meilenstein

hin zu seiner Eröffnung im Sommer 2025 gefeiert.



Im Rahmen der Feierlichkeiten waren zahlreiche Vertreter von Center Parcs, Linak

Holding A/S, der Gemeinde Sønderborg sowie der Stiftung von Bitten & Mads

Clausen anwesend und haben dieses große Ereignis feierlich begangen:





"Das ist gewaltig. Alles begann mit einer Vision auf einem Blatt Papier, undjetzt haben wir 440 Häuser, von denen fast alle fertig sind. Es istbeeindruckend, wie viel wir seit dem ersten Spatenstich am 17. Mai 2022 erreichthaben. Ich bin sehr stolz auf dieses Projekt", so Bent Jensen von Linak HoldingA/S im Rahmen des Richtfests.Dabei war die Gemeinde Sønderborg von Anfang an sehr stark in das Projekteingebunden: "Das Nordborg Resort wird den Tourismus ankurbeln und dabei Gästenach Nordals und in die gesamte Region locken. Wir haben viel zu bieten: voneiner fantastischen Hafenpromenade bis hin zu Attraktionen der Extraklasse. Wirschaffen einen Erholungsort, an dem sowohl Einheimische als auch Gäste die Naturund die Region Sønderborg genießen können. Wir möchten ein Resort schaffen, dassich harmonisch in die umgebende Natur einbettet", betont der stellvertretendeBürgermeister der Gemeinde Sønderborg, Stephan Kleinschmidt.Das Projekt wird ebenfalls von der Stiftung von Bitten & Mads Clausenunterstützt. So hebt der Vorstandsvorsitzende Per Have hervor:"Im Namen der Stiftung ist es uns eine große Freude, das Richtfest zu feiern.Von diesem Projekt werden Nordals und unsere Region noch viele Jahre langprofitieren. Das Nordborg Resort ist nicht nur ein Gebäude, sondern ein Ort, andem Menschen Erinnerungen schaffen, sich entspannen, das Leben genießen und eineAtmosphäre kreieren, bei der sich hoher Komfort mit der Schönheit der Naturverbindet."Mit seinen gemütlichen skandinavischen Ferienhäusern und einer Fülle vonNaturerlebnissen rechnet das Nordborg Resort mit 160.000 Gästen pro Jahr. DasResort wird ab dem Sommer 2025 Gäste empfangen.Künftige Gäste des Nordborg Resorts können sich auf ein Urlaubserlebnis inmittenvon Wäldern, schönen Küsten und historischen Sehenswürdigkeiten freuen, aberauch auf eine Fülle von Aktivitäten wie der Wasserwelt Aqua Mundo mit mehrerenWasserrutschen und einen Kinderbauernhof, auf dem man den Tieren ganz nahekommen kann. Der Market Dome, das lebendige Zentrum des Resorts, bietetRestaurants, Einkaufsmöglichkeiten und Aktivitäten für die ganze Familie.Mehr Infos hier (https://www.centerparcs.de/?&adlgid=c%7Cg%7Ccenter%20parcs%7C70