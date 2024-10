Neuer voll-elektrischer Ford Capri auf dem Weg zu Kunden (FOTO)

Köln (ots) - Energieverbrauch Ford Capri mit Extended Range-Batterie und

Heckantrieb (kombiniert): 14,7 - 13,3 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0

g/km; CO2-Klasse: A; Elektrische Reichweite: 572 - 627 km



- Fertigung des rein elektrischen Sport Crossover Modells im Ford Cologne

Electric Vehicle Center in Köln-Niehl ist angelaufen, Auslieferung an

Ford-Händler und Neuwagenbesteller hat begonnen

- Rund 200.000 Interessenten haben den Wunsch-Capri ihrer Wahl in Europa

konfiguriert

- Besonders begehrt: Ford Capri Premium in Vivid Yellow mit 210 kW (286 PS)

starkem Elektromotor, Heckantrieb und Extended-Range-Batterie





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ford Motor Company! Long 9,78€ 1,07 × 9,47 Zum Produkt Short 12,10€ 1,13 × 8,65 Zum Produkt