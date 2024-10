Hyundai Mobis kooperiert mit ZEISS - Windschutzscheibe wird zum Vollbildschirm

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -



- Kooperationsvereinbarung mit dem deutschen Optikunternehmen ZEISS für die

Entwicklung der Technologie " Holographic Windshield Display" für Fahrzeuge

- Windschutzscheibe wird als großflächiger Monitor zur Anzeige von

Fahrinformationen, Navigations- und Komfortfunktionen verwendet

- Unterstreicht den differenzierten Produktwert und die hohe

Benutzerfreundlichkeit durch innovative neue Technologien, die bestehende

Kombiinstrumente und AVN-Systeme ersetzen

- Entwicklung von Zukunftstechnologie, um Markttrends anzuführen und

Mobilitätslösungen anzubieten, die für Kundenanforderungen optimiert sind



Stellen Sie sich vor, Navigations- und Fahrinformationen werden wie ein Panorama

auf einer breiten, transparenten Windschutzscheibe angezeigt, auf der der Blick

des Fahrers ruht. Die Fahrgäste neben dem Fahrer sehen sich Filme oder andere

Videos auf den Scheiben des Fahrzeugs an. Während das neueste Video läuft,

erhalten Sie einen Videoanruf, und das Gesicht eines Freundes erscheint in der

Ecke des Glasbildschirms. Diese Traumtechnologie, die es bisher nur in Filmen

oder in der Werbung gab, ist auf dem Weg, Realität zu werden. Die Konvergenz von

Fahrzeugelektronik und hochpräziser optischer Technologie macht diese Szene

möglich.







Optikunternehmen ZEISS, um die Technologie des "Holographic Windshield Display

(Holographic HUD)" zu entwickeln. Holographic HUD nutzt die Windschutzscheibe

des Fahrzeugs als transparentes Display, um verschiedene Fahrinformationen im

Blick zu behalten und zugleich Infotainment-Funktionen wie Musik, Videos und

Spiele zu genießen.



Am 13. Mai gab Hyundai Mobis bekannt, dass das Unternehmen vor kurzem eine

Kooperationsvereinbarung mit ZEISS für die gemeinsame Entwicklung von

Holographic HUD in seinem technischen Forschungszentrum in Yongin, Gyeonggi-do,

unterzeichnet hat. Es handelt sich hierbei um eine Displaytechnologie der

nächsten Generation, die noch nie in Massenproduktion gefertigt wurde. Die

beiden Unternehmen planen, durch eine enge technische Kooperation bereits 2027

die Massenproduktion aufzunehmen.



Der Kern der Holographic HUD-Technologie ist die übersichtliche Darstellung

verschiedener Fahr-, Komfort- und Infotainment-Inhalte in einem weiten Bereich,

der sich vom Fahrer- bis zum Beifahrersitz erstreckt. Diese Technologie stellt

eine bedeutende Weiterentwicklung der bisherigen Head-up-Displays dar, die nur

relativ einfache Informationen wie Fahrgeschwindigkeit, Navigationsrouten und Seite 2 ► Seite 1 von 3



