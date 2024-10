Marktupdate: TecDAX und S&P 500 glänzen, SDAX schwächelt deutlich

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen Anstieg von 0,62% und steht aktuell bei 19.510,25 Punkten. Der MDAX zeigt sich nahezu unverändert mit einem leichten Plus von 0,03% und notiert bei 26.910,48 Punkten. Im Gegensatz dazu verzeichnet der SDAX einen Rückgang von 0,54% und liegt bei 13.922,53 Punkten. Der TecDAX kann sich hingegen positiv entwickeln und legt um 0,72% zu, womit er bei 3.416,78 Punkten steht. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine positive Tendenz: Der Dow Jones steigt um 0,31% auf 42.997,08 Punkte, während der S&P 500 um 0,65% zulegt und bei 5.851,66 Punkten notiert. Insgesamt zeigen die Märkte heute eine überwiegend positive Stimmung, wobei insbesondere der TecDAX und der S&P 500 deutliche Zuwächse verzeichnen. Der SDAX bildet mit seinem Minus von 0,54% die Ausnahme in einem ansonsten freundlichen Marktumfeld.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 2.15%.Infineon Technologies folgt mit 1.94%, während die Deutsche Telekom mit 1.40% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Veränderungen. Volkswagen (VW) Vz fällt um 0.65%, BASF um 1.55% und Porsche AG hat einen Rückgang von 1.78% zu verzeichnen.Im MDAX stechen Fresenius Medical Care mit 1.92%, Nemetschek mit 1.88% und freenet mit 1.69% als Gewinner hervor.Die Flopwerte im MDAX sind Delivery Hero mit einem Rückgang von 1.91%, ThyssenKrupp mit -2.00% und Wacker Chemie, das mit -2.75% den größten Verlust verzeichnet.Die SDAX-Topwerte werden von Alzchem Group angeführt, die um 5.56% zulegt. ATOSS Software und adesso folgen mit 3.05% und 3.03%.Die SDAX-Flopwerte zeigen erhebliche Verluste, angeführt von Salzgitter mit -4.38%, Deutsche Pfandbriefbank mit -5.29% und Evotec, das mit -5.50% den größten Rückgang aufweist.Im TecDAX sind ATOSS Software mit 3.05%, Infineon Technologies mit 1.94% und Nemetschek mit 1.88% die besten Performer.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Nordex mit -1.74%, Energiekontor mit -2.67% und Evotec, das auch hier mit -5.50% den größten Verlust erleidet.Im Dow Jones führen Unitedhealth Group mit 1.26%, McDonald's mit 1.21% und IBM mit 1.12% die Liste der Gewinner an.Die Flopwerte im Dow Jones sind Amgen mit -1.22%, Boeing mit -1.49% und Caterpillar , das um 1.98% fällt.Die Topwerte im S&P 500 werden von Vistra mit 5.48%, Applied Materials mit 3.76% und Humana mit 3.59% angeführt.Die Flopwerte im S&P 500 umfassen Super Micro Computer mit -2.22%, Freeport-McMoRan mit -2.48% und CrowdStrike Holdings Registered (A) mit -2.56%.