ATX gibt nach

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Montag mit schwächerer Tendenz geschlossen. Der Leitindex ATX fiel um 0,47 Prozent auf 3.597,97 Punkte. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 0,42 Prozent bei 1.798,41 Zählern. Das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn hingegen freundlich. An der Wall Street setzten der Dow Jones Industrial sowie der S&P-500 ihre Rekordjagd fort.

Die Vorgaben der Asien-Börsen fielen hingegen uneinheitlich aus. Zwar kündigte China am Wochenende weitere Maßnahmen zur Belebung seiner angeschlagenen Wirtschaft an. Allerdings bliebt Minister Lan konkrete Details zur Höhe eines Konjunkturpakets schuldig, was Investoren ein wenig enttäuschte.