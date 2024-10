Erfolgreiche Durchführung der 136. Canton Fair Global Promotion Events, die den Weg für neue internationale Marktchancen ebnen

Vom 26. August bis zum 12. September wurden auf drei Routen Werbeveranstaltungen durchgeführt: Deutschland, Serbien und Polen; Schweiz, Spanien und Italien; Neuseeland, Australien und Singapur. An jeder Veranstaltung nahmen zwischen 50 und 100 Vertreter von lokalen Wirtschaftskammern, Unternehmen und Medien teil, die die Verbesserungen in der Struktur der Ausstellungsthemen, die Qualität der Aussteller und die Vielfalt der Produkte auf der 136. Canton Fair.

GUANGZHOU, China, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Die 136. Canton Fair hat erfolgreich eine Reihe von globalen Werbeveranstaltungen in verschiedenen Ländern in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum durchgeführt. Diese Veranstaltungen, die darauf abzielen, die Zusammenarbeit zwischen China und dem Ausland zu stärken und die Erfahrungen und die Zufriedenheit der teilnehmenden Unternehmen zu verbessern, haben die Voraussetzungen für die kommende Messe geschaffen und bieten eine Plattform für Unternehmen aus aller Welt, um sich über die neuesten Entwicklungen und Möglichkeiten auf der Canton Fair zu informieren.

Auf der deutschen Werbekonferenz in Berlin betonte Zhang Sihong, stellvertretender Generalsekretär der Canton Fair und stellvertretender Generaldirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums, den Aufbau einer ganzjährigen Canton Fair und einer Canton Fair, die den Markt anführt. Su Bin, stellvertretender Generalsekretär der Canton Fair und stellvertretender Generaldirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums, wies in Rom auf die Perspektiven der chinesisch-italienischen Wirtschaftskooperation hin. Während der australischen Veranstaltung in Melbourne lud der Finanzdirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums, Ma Fengmin, lokale Unternehmen zur aktiven Teilnahme und zur Präsentation neuer Produkte ein.

In Frankfurt wurden außerdem Gespräche mit der Handelskammer Frankfurt über Förderstrategien geführt und eine Partnerschaftsvereinbarung mit dem German-Asian Business Circle unterzeichnet. In Mailand wurde ein Partnerschaftsabkommen mit der italienisch-chinesischen Handelskammer unterzeichnet, gefolgt von Marktforschungsaktivitäten. Während der Promotion in Melbourne umfassten die Recherchen Besuche im Melbourne Convention Centre und bei der großen Baustoffkette National Tiles, die in der Unterzeichnung einer "Trade Bridge"-Kooperationsvereinbarung mit Airwallex gipfelten.

Die kommende 136. Canton Fair wird den Service vor Ort weiter optimieren und die Funktionen der Online-Plattform verbessern, um mehr hochwertige Einkäufer anzuziehen und den globalen Markt zu erweitern. Angesichts der fortschreitenden weltweiten wirtschaftlichen Integration ist die Canton Fair eine wichtige Brücke zwischen chinesischen Unternehmen und den globalen Märkten.

