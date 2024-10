Auf einer Gesamtausstellungsfläche von 1,55 Millionen Quadratmetern werden rund 74.000 Stände in 55 Ausstellungsbereichen zu sehen sein. Über 30.000 Unternehmen nehmen an der Ausstellung vor Ort teil, darunter 29.400 Exportunternehmen, das sind fast 800 mehr als bei der letzten Veranstaltung. Unter ihnen sind fast 4.600 Erstaussteller.

Im Rahmen ihres Engagements für die digitale Innovation wird die Canton Fair 18 neue Funktionen für den Online-Besuch einführen, darunter virtuelle Avatare und die Canton Fair-App. Die Online-Ausstellung hat sich deutlich vergrößert: Rund 48.000 Unternehmen präsentierten etwa 3,75 Millionen Produkte - das sind 60 % mehr Unternehmen und 50 % mehr Produkte als bei der letzten Veranstaltung - und zielt darauf ab, Marken durch innovative Methoden wie spezielle Produkteinführungen und Live-Streaming weltweit zu fördern.

Auf der Messe werden außerdem über 750 Veranstaltungen zur Handelsförderung stattfinden, was einen neuen Meilenstein darstellt. Diese verschiedenen Aktivitäten sollen den Unternehmen helfen, Einblicke in Branchentrends und internationale Marktdynamik zu gewinnen und so eine präzise, auf die Geschäftsbedürfnisse abgestimmte Zusammenarbeit zu ermöglichen. Darüber hinaus wird die Messe mit globalen Einrichtungen und führenden multinationalen Unternehmen zusammenarbeiten, um über 250 "Trade Bridge"-Veranstaltungen in 65 Ländern und Regionen zu organisieren, darunter die Vereinigten Staaten, Frankreich, Brasilien, Indonesien, Kenia und Australien. Darüber hinaus finden rund 400 Veranstaltungen der Canton Fair New Collection statt, die sich auf 13 Branchen erstrecken, darunter industrielle Fertigung, Elektronik, Haushaltsgeräte, Fahrzeuge und Mode.

Chu Shijia, Generalsekretär der Canton Fair und Generaldirektor des Chinesischen Außenhandelszentrums, stellte fest, dass sich bis zum 9. Oktober 125.000 ausländische Einkäufer für die 136. Canton Fair angemeldet haben. Canton Fair angemeldet haben. 223 weltweit führende Einzelhändler haben ihre Teilnahme bestätigt, was einem Anstieg von 24 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum der vorherigen Veranstaltung entspricht. Die Anwesenheit ausländischer Einkäufer unterstreicht das Vertrauen der weltweiten Geschäftswelt in chinesische Produkte, und die Canton Fair bleibt eine wichtige Brücke zwischen chinesischen Herstellern und den globalen Märkten.

Weitere Informationen über die Canton Fair finden Sie unter https://www.cantonfair.org.cn/en-US

