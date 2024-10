Kommt zu unserem Streamingdienst

KÖLN (dpa-AFX) - RTL Deutschland bietet Konkurrent ProSiebenSat.1 an, Shows und Sendungen auf der RTL+-Streamingplattform zu platzieren. RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter sagte im Interview der Deutschen Presse-Agentur: "Wir können die großen Herausforderungen nur über Partnerschaften lösen und RTL+ wäre eine sehr gute Heimat für die Highlight-Formate von ProSiebenSat.1."

Schmitter sagte im dpa-Gespräch auch: "Wir orientieren uns nur noch an den großen amerikanischen Streamern Netflix, Amazon und Disney. Das ist für uns der entscheidende Wettbewerb mit Blick auf die Zukunft. Deswegen an dieser Stelle auch mein Angebot an ProSiebenSat.1: "Stellt euren Top-Content auf RTL+"."