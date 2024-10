Wall Street im Gier-Modus - es gibt keine Risiken mehr! Oder?

Die Wall Street wird immer gieriger - man glaubt, es gäbe praktisch keinerlei Risiken mehr für ewig steigende Märkte. Warum steigt der Markt immer weiter? Weil Invesoren und Spekulanten ihn weiter kaufen. Warum kaufen sie den Markt weiter? Weil er immer weiter steigt. Nicht ist für die Wall Street bullischer als steigende Kurse. Aber nun sind alle Parameter im Extrem-Bereich: der Fear and Greed-Index so hoch wie seit Anfang März nicht mehr, so wenig Absicherungen mit Puts wie seit Juli 2023 nicht mehr, Junk-Bonds mit der geringsten Risikoprämie seit Juni 2007. Können die Märkte weiter steigen? Natürlich. Aber meist ist das Risiko gerade dann besonders groß, wenn niemand Risiken sehen will..