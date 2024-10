DZ Bank senkt Boeing auf 'Halten' und Fairen Wert auf 152 Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Boeing von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 229 auf 152 US-Dollar gesenkt. Das Management des Flugzeugbauers habe vor den anstehenden Quartalszahlen erneut vor einem schwachen Ergebnis gewarnt, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wegen des Streiks von Boeing-Arbeitern seit gut einem Monat sei das Unternehmen in einer schwierigen Lage. Die angekündigten Stellenstreichungen aus Kostengründen wertet der Experte negativ. Denn eigentlich würden mehr Mitarbeiter zum geplanten Hochfahren der Produktion gebraucht./gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2024 / 17:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2024 / 18:07 / MESZ

Rating: Halten

Analyst: DZ Bank

Kursziel: 152 US-Dollar



