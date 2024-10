Bildungsanbieter SRH stellt seinen Hochschulbereich neu auf (FOTO)

Heidelberg (ots) -



- Drittgrößter privater Hochschulanbieter Deutschlands bündelt seine

Präsenzhochschulen zur "SRH University"

- Bundesweit 18 Standorte und ein harmonisiertes Lehrangebot bieten Studierenden

maximale Flexibilität

- Prof. Dr. Christof Hettich: "Fusion trägt zu unserem Ziel bei, unsere

Studierendenzahlen zu verdoppeln."

- Standort Berlin hat hochmodernen Campus bezogen



Die SRH, eines der größten Bildungs- und Gesundheitsunternehmen Deutschlands,

stellt ihr Hochschulangebot neu auf: Zum 1. Oktober 2024 sind ihre fünf

Präsenzhochschulen zur SRH University of Applied Sciences Heidelberg

verschmolzen. In dem Zusammenschluss mit bundesweit 18 Studienorten bündelt die

SRH ihre Erfahrung aus mehr als 50 Jahren. Hauptsitz der SRH University

(https://www.srh-hochschulen.de/srh-university/) ist Heidelberg, wo 1969 die

erste Hochschule der SRH gegründet wurde.





Damit will die SRH ihren Hochschulbereich im internationalen Markt fachlich undwirtschaftlich optimal für die Zukunft aufstellen und ihren Studierenden neuePerspektiven eröffnen. Die Standorte bleiben erhalten und werden sukzessiveweiter ausgebaut, etwa in München ab Sommersemester 2025."Wir ermöglichen den Menschen überall und jederzeit den Zugang zu Bildung inhoher Qualität. Darüber hinaus bietet die Verschmelzung unserenStudieninteressierten maximale Flexibilität, digital und in Präsenz", erklärteProf. Dr. Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH Holding. "Außerdemträgt sie zu unserem Ziel bei, die Zahl unserer Studierenden zu verdoppeln."Zum Geschäftsführer der SRH University wurde Dr. Thorsten Bagschik berufen, zurRektorin wurde Prof. Dr. Victoria Büsch gewählt. Beide hatten bislang unteranderem den Standort in Berlin geleitet, welcher mit Beginn diesesWintersemesters einen hochmodernen Campus in Berlin-Neukölln bezogen hat. Dieserwird am 15. November 2024 feierlich eröffnet.Optimale Berufschancen und internationale AusrichtungMit dem prämierten Lehr- und Lernprinzip "CORE" (https://www.srh.de/de/experience/wie-die-srh-das-studieren-einfach-neu-erfunden-hat/) (Competence-OrientedResearch and Education) hat die SRH das Hochschulstudium völlig neu aufgestellt:Statt Frontalunterricht werden wichtige Kompetenzen in gemeinsamen Projektenerlernt, wobei die Dozent:innen zu Lernbegleiter:innen werden. Durch kleineLerngruppen, individuelle Betreuung und die Vernetzung der SRH-Standorteentwickeln Studierende entscheidende inhaltliche und persönliche Kompetenzen fürmaximale Chancen im Berufsleben.Schon heute nutzen 20.000 Studierende aus über 140 Ländern die Angebote der SRH.Von Bachelor- und Masterprogrammen bis hin zur Promotion und Habilitation sowieverschiedenen Weiterbildungsangeboten wird ein Großteil der Programme sowohl indeutscher als auch in englischer Sprache angeboten. Das Gütesiegel "Bildung madein Germany" steigert insbesondere für internationale Studierende dieMöglichkeiten auf dem deutschen und globalen Arbeitsmarkt."Unser breites Bildungsangebot liefert passgenaue und branchenspezifischeLösungen für Unternehmen. Als starker Partner bringen wir unsere Studierenden zuden Unternehmen und die Unternehmen zu ihnen", ergänzte Christian Gerard,Geschäftsführer des Hochschulbereiches der SRH.SRH University komplettiert das HochschulangebotNeben der neu geschaffenen SRH University betreibt der gemeinnützige Bildungs-und Gesundheitskonzern die SRH Fernhochschule - The Mobile University(https://www.mobile-university.de/) , die EBS Universität für Wirtschaft undRecht (https://www.ebs.edu/) sowie international die SRH Haarlem University ofApplied Sciences (https://www.srh-haarlem-campus.com/) in den Niederlanden unddie Universidad Paraguayo-Alemana (UPA) (https://upa.edu.py/) in Paraguay.SRH | Gemeinsam für Bildung und GesundheitAls Stiftung mit führenden Angeboten in den Bereichen Bildung und Gesundheitbegleiten wir Menschen auf ihren individuellen Lebenswegen. Unserer Leidenschaftfürs Leben folgend, helfen wir ihnen aktiv bei der Gestaltung ihrer Zukunft, hinzu einem selbstbestimmten Leben. Mit fast 17.000 Mitarbeitenden und 1,25 Mio.Kund:innen erwirtschaften wir einen Umsatz von rund 1,4 Mrd. Euro (2023).Die 1966 gegründete SRH ist heute eines der größten Bildungs- undGesundheitsunternehmen Deutschlands mit bundesweit rund 80 Standorten. Hauptsitzder SRH ist Heidelberg.Pressekontakt:Martin KusslerLeiter UnternehmenskommunikationSRH Holding (SdbR)Tel. 06221 / 8223-158mailto:martin.kussler@srh.deChristian HaasManager UnternehmenskommunikationSRH Holding (SdbR)Tel. 06221 / 8223-227mailto:christian.haas@srh.deAnne SchorchManagerin UnternehmenskommunikationSRH Holding (SdbR)Tel. 06221 / 8223-208mailto:anne.schorch@srh.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/171813/5886734OTS: SRH Holding