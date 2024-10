Nvidia dank weiterer Kursgewinne auf Rekordkurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des Halbleiterherstellers Nvidia haben am Montag ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. In einem freundlichen Branchenumfeld kletterten sie bis auf 139,60 US-Dollar - zum Rekordhoch von 140,76 Dollar aus dem Juni fehlt ihnen nicht mehr viel. Zuletzt gewannen als einer der besten Werte im Nasdaq 100 noch 3 Prozent auf 138,90 Dollar.

Deutlicher legten zu Wochenbeginn zwar einige andere Chiptitel wie Applied Materials und Qualcomm zu. Doch im bisherigen Jahresverlauf ist Nvidia mit plus 180 Prozent klarer Spitzenreiter im Nasdaq 100.