Tesla-Gegner blockieren Bauschneise - Polizei greift durch

(Aktualisierung: Aktivist auf den Boden geholt)



GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Ein Aktivist auf einem Baumstamm, der am deutschen Tesla -Werk in Grünheide eine kürzlich angelegte Straße blockiert hatte, ist von der Polizei aus sechs bis acht Metern Höhe unverletzt auf den Boden geholt worden. Eine weitere Person sei am Nachmittag daran gehindert worden, einen mit dem Baumstamm verbundenen Baum zu erklimmen, teilte die Polizei am Abend mit. Zwei weitere Personen in einem Baumhaus, das ebenfalls über Seile mit dem Baumstamm verbunden war, seien mit einem Aufenthaltsverbot belegt worden. Die Aktivisten hatten passiven Widerstand angekündigt.

Die Aktivisten hatten mit dem Baumstamm eine kürzlich angelegte Straße für Vorarbeiten der Deutschen Bahn blockiert. "In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der gerodeten Schneise bei der Tesla-Fabrik ein Baumstamm aufgestellt und mit Seilen abgespannt", hatte eine Sprecherin der Initiative "Tesla stoppen" erklärt. Damit könnten nach Angaben der Aktivisten keine weiteren Bauarbeiten stattfinden. Die Tesla-Gegner lehnen eine Erweiterung der Fabrik des E-Autobauers ab.