Great Wall Global stellt auf der Elektronikmesse in Hongkong KI-gesteuerte Produkte vor

HONGKONG, 14. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Am 13. Oktober begrüßte die HKTDC Hong Kong Electronics Fair (Autumn Edition) internationale Käufer und Aussteller. Great Wall Global (000066.SZ) hinterließ einen starken Eindruck, indem es seine KI-gesteuerten Produkte vorstellte und dabei den Schwerpunkt auf leichtere, dünnere und intelligentere Geräte legte. Die Ausstellung des Unternehmens – mit ultraleichten Laptops, Tablets, Mini-PCs, Desktops, Projektoren und Monitoren – unterstrich sein Engagement für fortschrittliche Technologie und modernstes Design.

Great Wall Global positioniert sich an der Spitze dieses Wandels, da die KI die Elektronikindustrie immer weiter umgestaltet. Durch die Entwicklung von Produkten, die intelligenter, effizienter und leichter sind, reagiert das Unternehmen auf die weltweit wachsende Nachfrage nach Hochleistungsgeräten. Auf ihrem 160 Quadratmeter großen Stand stellte Great Wall Global seine neuesten Innovationen unter dem Motto „The Future of AI" vor. An Shaoping, President von Great Wall Global, betonte das Engagement des Unternehmens für KI-getriebene Innovationen als Katalysator für hochwertiges Wachstum. „Unsere KI-gestützten Produkte sollen die Produktivität steigern und das Nutzererlebnis neu definieren", so An. „Wir sind bestrebt, ein weltweit führender Anbieter von High-End-Elektronik zu werden, indem wir intelligentere und effizientere Lösungen liefern."