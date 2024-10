US-Börsen legen zu - Berichtssaison weiter im Blick

New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 43.065 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,5 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Der Nasdaq 100 ging bei 20.439 Punkten 0,8 Prozent höher aus dem Handel und der breiter aufgestellte S&P 500 beendete den Tag mit 5.860 Punkten 0,8 Prozent im Plus.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return! Long 39.983,34€ 28,77 × 15,00 Zum Produkt Short 46.200,00€ 28,79 × 14,97 Zum Produkt