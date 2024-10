KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu russischen Sabotageakten:

"Der Kreml ist ein Gegner Deutschlands, der zum Äußersten bereit ist. Daraus gilt es mehrere Schlüsse zu ziehen: Die politisch Verantwortlichen müssen diese neue Realität verinnerlichen und auf allen Ebenen die Schutzstandards erhöhen. Denn es gibt noch zu viele Lücken im Schutzschirm gegen russische Attacken. Diese gilt es so schnell wie möglich zu schließen, wobei ideologische und bürokratische Hürden bislang zu oft im Weg standen. Doch auch in der Gesellschaft und in Unternehmen muss das Bewusstsein schnell reifen, dass das Russland von Wladimir Putin nichts Gutes für Deutschland bedeutet. Die Gefahr russischer Angriffe ist real, wächst und sie bedroht die Menschen in Deutschland mittlerweile unmittelbar."/DP/jha