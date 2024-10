Ecma International und Open Compute Project kündigen neue Zusammenarbeit an

AUSTIN, Texas, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Ecma International, eine führende globale Organisation zur Entwicklung von Standards, die sich der offenen Standardisierung von Informations- und Kommunikationssystemen widmet, und die Open Compute Project Foundation (OCP), die gemeinnützige Organisation, die Hyperscale-Innovationen für alle zugänglich macht, freuen sich, die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MoU) bekannt zu geben, um die Zusammenarbeit bei der Standardisierung von OCP-Speicherprojekten zu stärken.

In naher Zukunft wollen Ecma und OCP zusammenarbeiten, indem sie Spezifikationen für das Hard Disk Drive (HDD) Surrogate, ein Gerät mit HDD-Geometrie und Sensoren, das vom HDD Dynamics-Teilprojekt im Rahmen des OCP Storage Project entwickelt wurde, in einen Standard integrieren, der vom Ecma Technical Committee 26 (TC26) verwaltet wird, um Informationen über vibroakustische Störungen von HDDs auszutauschen und so einen funktionalen HDD-Betrieb zu fördern. Zu den potenziellen Themen der langfristigen Zusammenarbeit gehören Informationsspeicherung, Umwelt-/Nachhaltigkeitsmerkmale von Produkten und Produktsicherheit.

„Ecma International freut sich über die Formalisierung unserer Beziehung zu OCP", sagte Samina Husain, Ecma-Generalsekretärin. „Durch die Integration der innovativen Beiträge von OCP wollen wir unsere Standards weiter verbessern und technologische Fortschritte bei der Speicherleistung fördern, von denen die gesamte Branche profitieren wird."

„Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung offener Technologien für globale Märkte dar", so Jochen Friedrich, Ecma-Präsident. „Durch die enge Zusammenarbeit mit der OCP-Community hoffen wir, die Übernahme wichtiger Speichertechnologie-Innovationen zu ermöglichen, die von Betreibern von Hyperscale-Rechenzentren und ihren Mitarbeitern in der gesamten Branche entwickelt wurden."

Die Vereinbarung schafft die Voraussetzungen dafür, dass beide Organisationen effizient zusammenarbeiten, Doppelarbeit vermeiden und ihren Einfluss auf die Zukunft der HDD- und Speichertechnologien maximieren können.

„Die OCP-Gemeinschaft kommt oft zusammen, um gemeinsam Probleme zu lösen, die beim Betrieb von Rechenzentren in sehr großem Maßstab auftreten, und diese Lösungen werden durch ihre Annahme innerhalb der Gemeinschaft zu einem De-facto-Standard", sagte Cliff Grossner, Ph.D., Chief Innovation Officer bei OCP. „Wir freuen uns, dass durch die Zusammenarbeit von OCP und Ecma Innovationen, die von der OCP-Gemeinschaft entwickelt wurden, zum Nutzen des breiten Marktes in globale Standards aufgenommen werden können."